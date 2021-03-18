Kişiliğin en büyük mimarı anne ve babadır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Değerler Akademisi’nde konuşan Klinik Psikolog Beyhan Budak “Anne ve baba toprak, çocuklar ise yetiştirilen ürün gibidir. Eğer toprak sağlam ve verimli olursa yetiştirilen üründe o derece sağlıklı olur” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 18.03.2021, 10:17
Kişiliğin en büyük mimarı anne ve babadır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından düzenlenen Değerler Akademisi’nde eğitimler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanan, KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan’ın moderatörlüğünü yaptığı programın konuğu Klinik Psikolog Beyhan Budak oldu. Gerçekleştirilen canlı yayında Beyhan Budak “Ailelerde Öfke Kontrolü ve Stresle Baş Etme Yöntemleri” konusunu değerlendirdi. Budak, düzenlenen konferansta stres ve öfke kontrolü, ailede kriz yönetimi gibi pek çok konuya değindi.

Anne ve Babanın Yüzünde Ayna Var

Düzenlenen etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Klinik Psikolog Beyhan Budak, “Her anne babanın yüzünde bir ayna var çocuk aynanın yüzünde yansımasını gördüğü şeklinde kendini değerlendiriyor. Eğer anne ve baba mutluysa o anne babayı gördüğü zaman çocuk, aynada sağlıklı olarak kendini görür ve sağlıklı bir benlik inşa eder ve ilerde kendisi de sağlıklı bir yuva inşa eder. O ayna kırıksa belki annenin ya da babanın kendi sorunlarından dolayı belki de aralarındaki sıkıntıdan dolayı o kırık aynada çocuk kendi yansımasını bozuk görür ve yanlış öğrenmeye, yanlış bir şey inşa etmeye başlar. Bu silsile bir ömür boyu devam ederek nesilden nesile bu sıkıntılar, sorunlar yanlış ilerleyip gider” diye konuştu.

Mahşerin 4 Atlısı

Beyhan Budak konferansının devamında, “John Gottman ve Julia Gottman uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda ilişkilerin bitmesine yol açabilecek dört temel davranış biçimini ortaya koymuştur. Bunları da Mahşerin 4 Atlısı olarak tanımlamıştır. Bu davranış biçimleri aşağılama, eleştiri, sürekli savunma halinde olma ve duvar örmedir. Sürekli savunma halinde olmanın en belirgin özelliği karşı tarafın söylediklerini duymamaktır. Çiftlerden biri diğerini eleştirdiğinde diğeri savunma pozisyonuna girer; ancak savunma bir çeşit karşı tarafı suçlama olduğundan ve “sorun bende değil sende” mesajı içerdiğinden çatışma artarak devam eder. Kısır döngü oluşur. Duvar örme, tartışma sırasında çiftlerden birinin fiziksel ve ruhsal anlamda iletişimi kesmesi ve konuşmamasıdır. Çiftler birbirine küserek iletişimi kapatıyor ve işler daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Kullandığımız kelimler bazen neşter gibidir, özenle kullanmak lazım. 1 eleştiriyi 4 olumlu cümle telafi edebiliyor. Aşağılama ilişkilerde olmaması gereken en olumsuz davranış biçimlerinden biridir. Eşlerden birinin kendisini diğerinden üstün görmesi ve diğerini küçümsemesi durumudur. Böyle bir ilişki biçiminde çatışma da kaçınılmaz olacaktır. Bu 4 madde arasında en tehlikelisi ve iletişimi tamamen bitiren aşağılamadır. Gottmanlara göre bir ilişkinin kalitesini belirleyen şey maddiyat veya güzellik değildir ilişkilerin sağlam olmasının en temel sebebi çiftlerin birbiriyle arkadaş gibi olmasıdır” dedi.

Öfkenin Arkasındaki Büyük Problem Çözülmeli

Beyhan Budak konuşmasını, “Öfkede insanın duygularından biridir ama öfkenin diğer duygulardan bir farkı vardır öfke hiçbir zaman ilk duygu olarak ortaya çıkmaz. Önce bir şey

yaşanır başka bir şey hissedilir sonrasında o bir şekilde öfkeye dönüşür. İnsanlar eğer çok çabuk veya çekirdek kovuğunu doldurmayacak şeylere dahi öfkeleniyorsa bunun ardında saklanan çok büyük bir problem vardır. Önce öfkenin ardında yatan problemi bulup o problemi çözmek lazım. Son olarak tüm çiftlere şunu demek isterim ki ilişkinizi sağlam tutmak ve monotonluktan kurtarmak için her ikinizin de arka bahçesi olsun yani her işinizi beraber yapmak zorunda değilsiniz” cümleleriyle noktaladı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Mart 2021
İmsak 05:12
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:09
Akşam 18:49
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20