Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilerle bir araya geldi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere destek olmak adına çeşitli eğitici programlar düzenlemeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 14:49 10.05.2022, 18:53
Bu kapsamda, Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, Dulkadiroğlu TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türkoğlu Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.
Yazar Aslanhan öğrencilere, sınavlara hazırlık sürecinde moral ve motivasyonu yükseltme, verimli ders çalışma ve sınav sürecini iyi yönetme gibi konularda bilgiler aktardı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Yazar Aslanhan, insanlara ilham veren, yol gösteren, kapı aralayan pek çok başarılarla dolu portreyi öğrencilere örnek olarak gösterdi
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