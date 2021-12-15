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Kişisel verilerin korunması için yeni süreç başlatıldı

Elbistan Belediyesi’nce kişisel verilerin korunması kanunu konusunda farkındalık yaratmak amacı ile belediye personeli için hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 15.12.2021, 14:06
Kişisel verilerin korunması için yeni süreç başlatıldı

Hızla gelişen dijital dünyaya uyum sağlayabilmek için kişisel verilerin korunması kanunu farkındalık eğitimi düzenleyen Elbistan Belediyesi, kişisel veri kanunları hakkında belediye personelini bilgilendirdi.

Eğitimde, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esaslar hakkında belediye içinde farkındalığın oluşturulması ve bu bilincin vatandaşa verilen hizmetlerde yaygın bir şekilde uygulanması hedeflendi.

Elbistan Belediyesi’nin birim yöneticilerine ve personellerine, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen KVKK bilgilendirme toplantısında yasanın ayrıntıları aktarıldı.

Kanun hakkında birim müdürlerine ve personellerine sunum yetkililer, kişisel veriye ilişkin temel kavramlar, veri işleme şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişilerin hakları konu başlıklarında ayrıntılı bilgiler verdi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan yetkililer, farklı kurumlarda gerçekleştirilen çalışmalardan örnekleri anlattı. Uyum süreci kapsamında Elbistan Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerin iş akışları incelenerek KVKK’ya uyumlu hale getirilecek olan uygulama semineri sayesinde, kurum bünyesindeki tüm kişisel bilgiler mevzuata uygun şekilde koruma altına alınacak.

Gerçekleştirilen eğitim programında belediye personeline, kişisel verinin tanımı, verilerin neden korunması gerektiği, kişisel veri kanunu ve çevre yasal düzenlemeler, kanunda yer alan aktörler, veri sahibinin hakları, cezai sorumluluk, KVKK uyumu için gerekli teknik ve idari tedbirler ve uyumluluk için yapılması gereken teknolojik ve idari geliştirmeler konuları anlatıldı.

#Elbistan Belediyesi #aksu h
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