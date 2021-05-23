Kısıtlama sürecinde kuryeler yoğun mesai yapıyor
Korona virüsle mücadele kapsamında haftasonu kısıtlaması yeniden hayatımıza girdi restoran sahipleri aslında daha önce yaşadıkları süreci tekrarlıyor. paket servisle gel al sistemini sürdüren mekânlarda yoğunluk sürüyor. mekân sahipleri ise önce sağlık diyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2021, 16:09
Korona virüs tedbirleri kapsamında restoranlar yeniden paket servis ve gel al sistemine geçti. Her akşam müşterilere ağırlayan mekanlarda da şimdi ise paket servis telaşı yaşanıyor.
Kahramanmaraş’ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, lokanta ve fırınlarda hizmete devam edildi. Kısıtlama sürecinde yoğunluk yaşanan bazı lokantalarda paket servis elemanlarının sayıları artırıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda iş yoğunluğu daha da artan motorlu kuryeler, gastronomi kenti Kahramanmaraş’ın lezzetlerini müşterilerine ulaştırıyor.
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