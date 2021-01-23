Kısıtlamada jandarmaya yakalanmamak için kıraathanedeki tuvalete gizlenen kişilere para cezası kesildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki kıraathanenin açık olduğunu, Kovid-19 tedbirleri ve kısıtlamanın ihlal edildiğini belirledi.

Jandarmayı fark ederek kıraathanenin tuvaletine saklanan 5 kişi yakalandı.

Kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kıraathane sahibinin de aralarında olduğu 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.