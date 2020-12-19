Kısıtlamada Komşularına Sıcak Ekmek Götürüyorlar

Kahramanmaraş’ta komşuluğun örnek bulduğu görüntüler yürek ısıttı.

KAHRAMANMARAŞ 19.12.2020, 17:13 19.12.2020, 17:55


Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Yusuflar mahallesinin sakinleri örnek bir davranışa imza attılar.

Yusuflar Mahallesi sakinleri sokak kısıtlamasında sokağa çıkamayan mahallelerindeki komşularının evlerine uğrayarak onlara sıcak ekmek götürüyorlar.

Kahramanmaraş’ın en eski mahallesi olan Yusuflar mahallesinde günlük 450 ekmek dağıtılarak vatandaşların sokağa çıkmaması engelleniyor.

Bazı mahalle sakinleri bir ayara gelerek mahallede örnek bir davranış sergiledi.

Öncelik evinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere tüm komşularına sıcak ekmek dağıtan gönüllü mahalle sakinleri komşuluk kültürünü yeşertmeye çalışıyor.

Ekmek dağıtımı ise koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşiyor.

Gönüllü ekmek dağıtan mahalle sakini Enver Tıraş, “biz mahallemizde bir örnek davranış teşkil etmeye çalışıyoruz ne yapabilirsek çok şükür diyoruz” dedi.

Mahalle sakini Tıraş, sözlerine şöyle devam etti;

“Şu pandemi döneminde Kahramanmaraş'ın en eski Yusuflar Mahallesi sakinlerinden biriyim şu anda mahallemize yaşlılarımıza sokağa çıkamayan insanlarımıza ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu da bizim yaptığımız da inşallah inşallah diğer mahallelere ve örnek olur Bizde bundan çok memnun oluruz çok seviniriz. Mahallemizde hacı abimiz var. Bu fikir hacı ertürkmen abimizden çıktı yani bu 8-9 ay pandemi süresi içerisinde yani her hafta yani sokağa çıkma yasağı da biz elimizden geldiği kadar yani bunu yapabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz.

Ekmek verdiğimiz komşularımız Tabii ki bizi çok güzel karşılıyorlar yani burada ekmek söz konusu değil yani bir yaşlılarımızın ayağına vardığınız zaman Bir halini hatırını sorduğumuz zaman yani o ekmek vermezsen dahi o insan mutlu oluyor. Yani önemli olan insanları halini hatırını sormak burada yaşlılarımızı dolanıyoruz, sokağa çıkamayanları dolanıyoruz. Yani Elimizden geldiği kadar ulaşabildiğiniz yerlere kadar ulaşıyoruz.

Tabii ki sadece ekmek dağıtıyoruz ekmek dağıtımı sırasında yaşlılarımızın yani mahallemizin insanlarının halinin hatırını sormaya çalışıyoruz yani ulaşabildiğimiz kadar Elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şuanda da biz mahallemizde bir örnek davranış teşkil etmeye çalışıyoruz ne yapabilirsek çok şükür diyoruz.” Haber: Gökhan Çalı

#Kahramanmaraş
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