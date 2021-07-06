Kısıtlamalar kaldırıldı, vatandaşlar durumdan memnun!
1 Temmuz itibariyle kaldırılan kısıtlamalar sonrası vatandaşlar eski günlerine dönmeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 14:11 06.07.2021, 14:20
Kısıtlamaların kaldırılması ve mekanların açılması ise vatandaşları koronanın stresinden biraz da olsa uzaklaştırdı.
Vatandaşlar ise alınan kararları yerinde bularak memnuniyetlerini dile getirdi.
Kimine göre kısıtlamaların kalkması kötü olsada çoğunluk kısıtlamaların kalkmasına sevindi.
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