Kısıtlamalar kaldırıldı, vatandaşlar durumdan memnun!

Kısıtlamaların kaldırılması ve mekanların açılması ise vatandaşları koronanın stresinden biraz da olsa uzaklaştırdı.

Vatandaşlar ise alınan kararları yerinde bularak memnuniyetlerini dile getirdi.

Kimine göre kısıtlamaların kalkması kötü olsada çoğunluk kısıtlamaların kalkmasına sevindi.