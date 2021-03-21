Kısıtlamalar sonrası vatandaşlar menzelet'te nefes aldı
Kısıtlamasız geçen 3. Pazarda, vatandaşlar menzelet mesire alanında nefes aldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2021, 18:05 21.03.2021, 19:25
Geniş bir baraj manzarasına sahip olup şehir stresinden uzak ve zihinsel yorgunluğu atacak ortamda vatandaşlar, aileleriyle birlikte güzel havanın tadını çıkarttı.
Uzun aranın ardından vatandaşlar mesire alanlarına kavuşarak semaverlerde çay demleyip, kebap yaptılar.
Aksu haber mikrofonuna konuşan vatandaşlar, aileleriyle güzel havayı değerlendirdiklerini söyledi.
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