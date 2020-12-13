Kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sokaklar boş kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2020, 16:50 13.12.2020, 18:23
Kentin birçok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri sürücüleri durdurarak, belgelerini kontrol etti.
Özellikle ana yollardaki kontrol noktalarında araç yoğunluğu oluşmazken vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu gözlendi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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