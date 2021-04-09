Kışla Bahçesi Büyükşehir’le Yenileniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Andırın ilçesinde bulunan toplamda 2 bin 100 metrekare alana sahip Kışla Bahçesi’ni yeniliyor. Alt ve üstyapı çalışmalarıyla park baştan aşağı modern bir görünüm kazanacak.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 14:30
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki park ve bahçelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesi Pınarbaşı mahallesinde bulunan Kışla Bahçesi’nde alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından toplamda 2 bin 100 metrekare alana sahip Kışla Bahçesi’nde aydınlatma, sıhhi tesisat, bitkilendirme, yeşil alan ve sert zemin çalışmaları yapılıyor. Ayrıca yapılacak olan peyzaj ve kent mobilyaları uygulamaları parkın yeni görünümüne katkı sağlayacak. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin uğrak noktalarından biri olan Kışla Bahçesi’nin baştan aşağı modern bir görünüme sahip olması hedefleniyor.
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