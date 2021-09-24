Kışla caddesi’nin yaya yolu sorunu çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin yaya ve araç trafiğinde güvenliği artırıyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Gazi Paşa Mahallesi’nde yer alan Kışla Caddesi’nde çalışmalar başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Köker Konağı ve Orduevi gibi önemli lokasyonlara ulaşım sağlayan güzergâhın 2 bin metrekarelik yaya yolu yenileniyor. Nokta kabartmalı şeritler ve rampalar gibi engelli dostu uygulamaların gerçekleştirileceği arter, yayalar için daha güvenli hale gelecek.