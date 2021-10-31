Kitap ve Kültür fuarı birbirinden özel yazarları ağırlamaya devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 7.si Düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür fuarı birbirinden özel yazarları ağırlamaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 31.10.2021, 17:56 31.10.2021, 18:14

Bu kapsamda Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Fuarın bir diğer konuk Yazarı Tarık Tufan ise yine okurlarıyla sohbet ederek uzun kuyruklar eşliğinde kitaplarını imzaladı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #7.si Düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür fuarı #Aksu Haber #aksu tv haber
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