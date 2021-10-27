Kitapseverler fuara akın etti!

100’ün üzerinde yayınevinin binlerce eserini sergilediği "Kitap ve Kültür Fuarı" açıldığı günden itibaren Kahramanmaraş ve Çevrei illerden vatandaşlar akın ediyor.

7’den 70’e birçok kişinin katılım sağladığı fuarda binlerce eser 31 Ekim’e kadar kitapseverleri bekliyor.