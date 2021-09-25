KİÜ 14 bölüm ve programda yüzde yüz doluluğa ulaştı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerin tercihi oldu. Kahramanmaraş’ın ikinci devlet üniversitesi olan KİÜ’nün lisans ve önlisans düzeyindeki 24 bölüm ve programının 14’ünde yüzde yüz ve üzerinde doluluk oranı sağlandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 12:36 25.09.2021, 13:35
2018 yılında kurulan KİÜ, 2021-2022 akademik yılı öncesinde 3 fakülte ve 3 Meslek Yüksekokulu’nda daha öğrenci alımına başladı.
Bu bağlamda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) Bölümleri ’ne ilk öğrenciler yerleşti.
Psikoloji ve Gastronomi Bölümleri tam kapasite ile dolarken, bu yıl öğrenci kontenjanı 50’ye yükseltilen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne ise kontenjan fazlasıyla beraber 52 öğrenci girmeye hak kazandı.
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