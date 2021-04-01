KİÜ, ECHE Belgesi 2027 yılına kadar yenilendi

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Dış İlişkiler Merkez Birimi Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karteri tarafından hazırlanan Erasmus Charter Belgesi, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül tarafından imzalandı.

2027 yılına kadar yenilenen ECHE belgesi, KİÜ’nün 2021-2027 döneminde Erasmus+ Programı'na hem öğrenci hem de akademik/idari personelin aktif olarak katılımını sürdürmesine ve daha fazla iş birliğine olanak sağlayacak.

KİÜ Rektörü Özgül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok yeni bir üniversiteyiz. Bu nedenle özellikle Erasmus gibi programları oldukça önemsiyoruz. Bu hareketlilikler, üniversitemizin vizyonunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ümit ediyorum ki kısa süre sonra üniversitemizin hem idari hem de akademik personelleri ile öğrencileri, Erasmus Programları kapsamında yurtdışını görme olanakları bulacaklar. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ise, yeni dönemde Erasmus + Programı çalışmalarında, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen dijitalleşme ve daha temiz çevre gibi konular üzerinde durulacağını söyledi. Kahveci, “Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından tüm eğitim programlarını bir arada toplayan Erasmus+ Programı kapsamında, politika reformuna destek, bireylerin öğrenme hareketliliği ve kurumsal işbirlikleri konu başlıkları altında faaliyetler yürütülebilecek. Bu programlar üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna da büyük katkılar sağlayacaktır. Bu faaliyetler doğrultusunda 2027’ye kadar belgemizi yenilemiş olduk” ifadelerini kullandı.