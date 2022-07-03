KİÜ İslami İlimler Fakültesi Ömer Bin Hattabcamii’nin temeli atıldı

Endonezya İmam Şafi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Hassan Hitou ve Ayman A.Y.P. Boodai tarafından yaptırılacak olan caminin temel atma töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Arapça eğitim veren İlahiyat Fakültelerinden birinin Türkoğlu’na kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KİÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Türkmen ise cami hakkında bilgiler verdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da İstiklal Üniversitesi’nin Türkoğlu’nun gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Tören, caminin yapımını üstlenen Prof. Dr. MohammadHassan Hitou’nun yaptırdığı duanın ardından, temelin atılmasıyla son buldu.