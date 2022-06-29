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KİÜ Meslek Yüksekokullarında mezuniyet coşkusu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, ön lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler mezun oldu.

KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 19:36
KİÜ Meslek Yüksekokullarında mezuniyet coşkusu

Elbistan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, mezun olan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. KİÜ’nün hem akademik hem de idari personelinin, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilerek hayata atılması için gayret gösterdiğini ifade eden Rektör Özgül, şöyle konuştu:

“Bugün önlisans eğitiminizi tamamlayarak, okulumuzdan mezun oluyor ve hayata yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. 2 yıl süren eğitiminiz boyunca kıymetli hocalarınız tarafından hem teorik, hem de pratik açıdan eğitildiniz ve başarıyla mezun olmaya hak kazandınız. Şimdi okulumuzdan ayrılıyor ve hayata atılıyorsunuz. Ümit ediyorum ki, aldığınız eğitimi, çalışma alanlarınıza yansıtacak ve yaşama sımsıkı sarılacaksınız. Hepinize başarılarla dolu bir ömür diliyorum.”

Öğrenci ailelerine de seslenen Rektör Özgül, “Binbir emekle yetiştirdiğiniz ve bugünlere getirdiğiniz evlatlarınızın, en mutlu günlerinden birine tanıklık ediyorsunuz. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak, sizlerin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin, en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi için gayret ettik. Hem akademik hem de idari personelimiz, onların alanlarında başarılı bireyler olabilmesi için fedakarca görev yaptı. Velilerimizin ve hocalarımızın verdikleri emeklerin, gösterdikleri özverinin, karşılığını alacağımıza olan inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, mezuniyetinizi bir kez daha tebrik ediyor, bugünlere gelmenizde büyük emekleri bulunan anne ve babalarınıza ve üniversitemizin değerli hocalarına şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

KİÜ Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren ise okulun Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne bağlandıktan sonra hem akademik hem de fiziki açıdan her geçen gün daha da gelişerek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Eren, “Okulumuzda size sunulan eğitim öğretim imkanlarından en iyi şekilde yararlanarak mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda, gururla taşıyacağınız ve de hak ederek kazandığınız bir diplomaya sahip oldunuz. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ardından KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül tarafından, Elbistan Meslek Yüksekokulu dönem birincisi Ebrar Sevinçler ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dönem birincisi Bayram Aslan’a plaket ve başarı belgeleri takdim

edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, KİÜ Dekanları ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay, akademik ve idari personel ile öğrenci velilerinin de katıldığı programda, eğitim gördükleri programlarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları takdim edildi.

Müzik dinletisi ile devam eden programın ardından, öğrenciler, ailelerinin önünde mezuniyet andını okuyarak kep attılar.

KİÜ SENATOSU EMYO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin haziran ayı senato toplantısı, Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ün başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Türkmen, Elbistan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Begüm İlbay, Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kavgacı, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gök ve Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Rektör Özgül, toplantının ardından derslikler, laboratuvarlar ve atölyelerde incelemelerde bulunarak, bilgiler aldı.

#KİÜ Meslek Yüksekokullu #Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi #Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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