KİÜ Personeline “Afet Bilinci” eğitimi verildi

AFAD Uzmanı Nuri Yurttaş tarafından verilen eğitim, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Eğitimde konuşan Yurttaş, Kahramanmaraş’ın depremselliği, sel, çığ, heyelan ve son dönemde ülkemizi saran yangınlar gibi afet durumlarında neler yapılması gerektiğine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlendiğini ve bu doğrultuda toplumun tüm kesimlerine eğitimler verildiğini kaydeden Yurttaş, “Bu kapsamda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve AFAD İl Müdürlüğümüz arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Hatırlanacağı üzere 2013 yılında AFAD Başkanlığımız tarafından ‘Afete Hazır Türkiye’ Projesi başlatıldı. Bu proje ile de toplumun tüm kesimlerinde afet bilinci oluşturulması hedeflenmekte ve toplumun her kesimine yönelik eğitimler verilmektedir” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın aktif bir fay hattı üzerinde bulunması dolayısıyla özellikle depremler konusunda bilgiler veren Yurttaş, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş’ın da üzerinde bulunduğu, Bingöl Karlıova’dan başlayıp Hatay’a kadar uzanan Doğu Anadolu Fay Hattı aktif bir hat. Zaman zaman da bu hat üzerinde depremler meydana gelmektedir. Bu nedenle hazır olmalıyız. Öncelikle ifade etmem gerekir ki afet öncesinde yapılacak bir birim hazırlık, afet sonrasında yapacağımız 10 birim çalışmadan çok daha önemlidir. Dolayısıyla henüz afet meydana gelmeden hazır olmalıyız. Çevremizdeki riskleri, afet sırasında sergilememiz gereken davranışları, afet sonrasındaki ilk saatlerde yapılması gerekenleri bilmemiz gerekmektedir.

Şunu özellikle vurgulamam lazım. Tüm eğitimlere rağmen insanlarımız herhangi bir deprem anında hareket etmeye ve binayı terk etmeye çalışıyor. Maalesef Van depreminde, bu nedenle birçok insanımızı binaların en zayıf yerleri olan koridorlarda ve merdiven boşluklarında kaybettik. Bu nedenle deprem sırasında yapmamız gereken hedef küçültmek, sağlam olduğunu düşündüğümüz bir masanın veya eşyanın yanında olduğumuz yere çökmek, kapanmak, tutunmak ve başımızı koruyarak depremin geçmesini beklemektir. Ayrıca depremin ardından ilk 72 saat çok önemlidir. Bu nedenle hayatta kalmamızı sağlayacak ve ihtiyaç duyacağımız temel yaşamsal malzemeleri deprem hazırlık çantalarına koyarak hazır bulundurmalıyız. Ayrıca zaman zaman aile bireyleri ile de herhangi bir deprem anında neler yapılması gerektiğine yönelik bilgi alışverişinde bulunmalı ve özellikle çocuklarımız bilgilendirilmelidir.”

Yangın, sel, heyelan, çığ gibi afetler ve bu afetlerin Türkiye’de yoğun olarak meydana geldiği bölgeler hakkında da bilgiler veren Yurttaş, eğitimin sonunda katılımcıların konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı.