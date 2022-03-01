KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, KMTSO Meclis Toplantısına konuk oldu!

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, üniversitenin gelişim süreci ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Özgül, “Geleceğin üniversitesini kurmak istiyoruz” dedi.

KİÜ’nün 2018 yılında kurulduğunu anımsatan Rektör Özgül, şu an üniversite bünyesinde 5 fakülte, bir lisansüstü eğitim enstitüsü ve 3 Meslek Yüksekokulu bulunduğunu belirtti. Ademik personel ve fiziki mekanlar oluşturuldukça yeni bölümler açtıklarını ifade eden Özgül, “Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş’ımızda ikinci bir üniversite kuruldu. Bugünkü amacım da şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili siz kıymetli iş insanlarımıza bilgi vermek. Çünkü bu memlekete en önemli hizmetleri sunan, istihdam sağlayan sizlersiniz. Ben de bunu bir görev addettim. Dolayısıyla üniversitemiz kurulduğundan bu yana neler oldu onları size bilgilendirmek istiyorum. Tabi öncelikle üniversitemizin şöyle bir şansızlığı oldu. Diğer şehirlerde yeni kurulan üniversiteler, mevcut üniversitelerin bölünmesi ile oluşturulmuştu. Bizim maalesef böyle bir şansımız olmadı. Bu nedenle bazı konularda gecikmeler ve zorluklar yaşadık” diye konuştu.

KİÜ bünyesinde açtıkları bölüm ve programlarda eğitim gören öğrencilerin kısa sürede istihdama katılmasını istediklerini dile getiren Özgül, “Biz nasıl bir üniversite kuralım diye arkadaşlarla tartıştık, istişarelerde bulunduk. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, bugün olan bir takım meslekler 30-35 yıl sonra olmayacak. Biz çocukken bir sürü meslekler vardı. Bugün yok. Biz mümkün olduğu kadar geleceğin üniversitesini kuralım dedik. Bizden mezun olanlar, ayaklarının üzerine bassın, devletten iş beklemesin. Çünkü biliyoruz ki her yıl milyonlarca öğrencimiz üniversitelerden mezun oluyor. Biz öyle bölümler açalım ki bizden mezun olanlar kendi işyerlerini kurabilsin veya dünya vatandaşı olsunlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler iş bulma imkanına sahip olsunlar. Bu düsturla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.