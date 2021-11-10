KİÜ Rektörü Sami Özgül’ün 10 Kasım mesajı

Özgül mesajında; Türk tarihinin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk Milleti bağlamında değil tüm dünya milletlerinin saygısını kazanan müstesna bir şahsiyettir. O, taşıdığı evrensel fikirler ve hayata geçirdiği devrimlerle çağının tüm liderlerinden ayrılan yaşadığı dönemin çok ötesinde bir insandır.

Öncelikle o askeri bir dehadır. Çünkü millet olarak tarihimizin en buhranlı dönemlerinden geçtiğimiz bir süreçte, O’nun liderliğinde, kahraman silah arkadaşlarının ve aziz ecdadımızın cansiperane mücadelesi ile Türk Kurtuluş Savaşı zaferle neticelendirilmiş, milletimiz üzerine kurulan emperyalist emeller bozguna uğratılmıştır.

O büyük bir devlet adamıdır. Temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti ile milletine modern bir devlet ve hür ve müstakil bir vatan bırakmıştır. Bizler de O’nun mirası olan bu ülkenin her geçen gün daha da gelişmesi, ilerlemesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bir ve beraber olarak, O’nun fikir ve düşüncelerini kendimize kılavuz edinmeli ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatının her anını canından aziz bildiği ve ferdi olmaktan iftihar ettiği milletine adayan Aziz Atatürk’ü, O’nun şahsında silah arkadaşlarını, Türk Kurtuluş Savaşı’nın şehit ve gazilerini bir kez daha en kalbi duygularla anıyorum. Ruhları şâd olsun.