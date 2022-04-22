KİÜ’de 23 Nisan’ın Temsili Rektörü, 5. Sınıf Öğrencisi Eyüp Purtaş Oldu

Okul Müdürü Hüseyin Sayın ve Türkçe Öğretmeni Nimet Polat’ın eşlik ettiği ziyarette, temsili olarak Rektörlük koltuğuna oturan Purtaş, Rektör Özgül’e çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette, duygularını dile getiren Purtaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyoruz. Bugünü biz çocuklara bayram olarak armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, saygıyla anıyoruz. Bu anlamlı günde, yalnızca ülkemiz için değil, her yerde, çocuklar için savaşların olmadığı, çocuk işçilerin olmadığı, çocukların tüm haklarının sağlandığı, bir dünya diliyorum. Bizleri kabul eden Sayın Rektörümüze de teşekkür ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’de, Purtaş ile bir süre sohbet etti. Gelecekte doktor olmak istediğini ifade eden Purtaş’a tecrübelerini aktaran Rektör Özgül, “Ziyaretinizle bizleri mutlu ettiniz. Tabi öğrencimizin böylesine güzel ifadelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anması çok güzel. O’nu hep gönüllerde yaşatacağız. Sohbetimizde Eyüp, gelecekte doktor olmak istediğini söyledi. Elbette hekimlik çok güzel ve saygın bir meslek. Bunun için şimdiden sıkı bir çalışma içerisine girecek. İnşallah bu yolda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Kendisine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyor, öğrencimize refakat eden değerli hocalarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Özgül, ziyaretin anısına Purtaş’a hediye takdiminde bulundu.