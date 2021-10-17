Kız çocukları günü’nde büyükşehir’den anlamlı etkinlik!
Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla kahraman şehitlerimizin kız çocuklarıyla bir dizi etkinlik düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 15:15 17.10.2021, 15:17
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği işbirliği ile anlamlı bir etkinliğe daha imza atıldı. Dünya genelinde 11 Ekim tarihinde kutlanan “Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla kahraman şehitlerimizin kız evlatlarını ile bir dizi etkinlik düzenlendi. Menzelet Mesire Alanı’nda başlayan etkinlikler, tekne turuyla devam etti. Bölgenin eşsiz güzellikleriyle doyasıya eğlenen miniklere ikramlarda bulunuldu. Düzenlenen tekne turu sonrası etkinlikte yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör, kahraman şehitlerin emaneti kız çocukları ve eşlerine hediye takdim etti.
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