Kızılay 3 bin aileye ulaşmayı hedefliyor!

Türk Kızılayı’nın 2008 yılından bu yana uyguladığı “Zekât Modeli” sayesinde onbinlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Zekâtlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar, Türk Kızılayı’nı tercih ederek toplumsal barışa katkı sağladı.



Vatandaşların zekâtlarını, hiçbir kuruşuna el değmeden ihtiyaç sahibine ulaştırma yaklaşımıyla hayata geçirilen Kızılay Zekât Modeli, yıllar içinde gelişme gösterdi. Özellikle Ramazan döneminde artış gösteren, genelde ise yıl boyu Kızılay’a teslim edilen zekâtlar tüm il ve ilçelerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.





Her yıl daha fazla insana zekât yardımında bulunmak için çalışan Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi, zekât yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara kolaylıklar sunuyor.



Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu; “Türk Kızılay’ı gerek Türkiye genelinde gerekse dünyada ve özellikle Kahramanmaraş’ta her geçen gün iki kat büyüyerek yolunda ilerlemeye devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 2 bin kişiye zekât dağıtımında bulunmuştuk Kızılay aracılığıyla bu yılda bu rakam 3 binlere kadar çıkacak. Kahramanmaraş’ta Türk Kızılay’ı 15 bin civarında gıda kolisi dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gönüllü kardeşlerimizle birlikte ulaştırmış olduk. Her ilçeye ve ulaşabildiğimiz köylere kadar gıda bağışlarında bulunuyoruz. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızı da Türk Kızılay Kahramanmaraş şubelerine davet ediyoruz. Geçen haftalarda ise mobil aracımızı aldık. İlk mobil aracımız Müge Anlı ve Dostları tarafından bize hediye edildi. Başta onlara duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum, İlk Başta Şehidimiz Ahmet Akdal’ın taziyesindeydik iki gün orada yemek vererek mobil aşevi aracımızın açılışını yaptık. Bundan sonra da İhtiyaç Sahibi olan vatandaşlarımızın olduğu her yerde mobil aracımızı oraya yerleştirip çalıştırmayı düşünüyoruz” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı