Kızılay'a bayram öncesi dana bağışladı

2016 Yılından Beri Türk Kızılay’ına Bağış Yapan Besici Bayram Kaba, Kurban Bayramının Son Haftasında 600 Kilo Danayı Türk Kızılay’ına Bağışladı.



Kızılay Kahramanmaraş Şube Müdürü Mustafa Bal, Türk Kızılay’ın “İlk Kurban Hatırası Parası”nı da Besici Bayram Kabaya Teslim Etti.

Bayram Kaba ise Türk Kızılay’ının her zaman yardıma muhtaç kişilerin yanında olduğunu söyledi. Türk Kızılay’ına güvendiği için bağışını gönül rahatlığıyla yaptığını belirten Kaba, "Güvendiğim için Türk Kızılay’ına bağışta bulunuyorum. Bütün Müslümanları, zenginleri sağduyuya çağırıyorum. Yardımları garibana Kızılay'dan başkasının yetiştirmeyeceğinden eminiz. Hak olan yer, devletin yanında olan Kızılay'dır. Bir afet oluyor Kızılay yetişiyor. Yoksula da yetiştiren Kızılay, mazluma da, garibana da yetiştiren Kızılay. Kızılay'ın yanında olmak için halkımızı sağduyuya çağırıyorum" dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı