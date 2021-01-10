Kızılay'dan Kahramanmaraş 'a teşekkür!
Türk Kızılay'ın, Korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından başlatılan kan bağışı kampanyasına Kahramanmaraş’tan büyük destek gelmişti.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2021, 14:54 10.01.2021, 19:34
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, kampanyaya destek veren tüm siyasetçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız STK temsilcilerimize ve vatandaşlarımız teşekkür ederiz dedi.
Her zaman kan ihtiyacının olduğunu belirten Şerefoğlu, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.
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