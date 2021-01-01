Kızılay'dan Kahramanmaraş'lı vatandaşlara çağrı!

Koronavirüs salgınında insanların virüs kapma korkusuyla kan bağışında bulunmaktan çekinmesi nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını belirten Kahramanmaraş Kan Merkezi yetkilileri, duyarlı vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kan bağışı merkezine gelenler için gerekli önlemler de alındı, sosyal mesafe aralıkları görevlilerce sağlandı. Maskeler, eldivenler ve dezenfektanlar merkez girişlerde hazır bulunduruldu.



Türk Kızılay Kahramanmaraş Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan 80 saatlik kısıtlamada vatandaşların nasıl kan bağışında bulunacağı hakkında aksu habere açıklamalarda bulundu.