Kızılay'dan kalp nakli bekleyen Ecem için doğum günü sürprizi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde yaşayan Kara ailesinin geçtiğimiz yıl organ yetmezliği tanısı konulan ve bir yıldır kalp nakli bekleyen 3 yaşındaki kızları Ecem Naz için Kızılay gönüllüleri doğum günü sürprizi yaptı.

Pastayla birlikte kapıyı çalan Kızılay gönüllülerini baba Gökhan Kara karşıladı ve Ecem'in 3. yaş günü için yapılan sürprizden dolayı Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Hastalığı nedeniyle uzun bir süre hastanede yatınca, doktorlardan korktuğu öğrenilen Ecem Naz ise Kızılay gönüllülerini doktor zannedince mumları üflemek istemedi ve pastayı annesi teslim aldı.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, doğum günü sürprizleriyle ilgili yaptığı açıklamasında, diğer ihtiyaç sahiplerinden biraz daha farklı olan bir aileyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Ailenin 2 kız çocukları var. Birisi 16 yaşında böbrek nakli, diğeri 3 yaşında kalp nakli bekliyor. Şu an 3 yaşındaki Ecem Naz için doğum günü pastasıyla birlikte geldik. Kendisi birisi geldiğinde doktor zannediyor ve korkuyor. Bizde sıcak bir şekilde yaklaşmak istedik ama buna rağmen korktu. Ailemize bir de yardım kolisi getirdik. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için bağış olarak gelen yardımlardan ailemize destek olduk. Aile komple nakil bekliyor. Bu yüzden organ naklinin önemine buradan değinmek istiyorum." dedi.

Kendisinin de kalp hastası olduğunu ancak önceliğin kızı olduğunu söyleyen baba Gökhan Kara ise organ bağışının önemine dikkat çekmek istediğini ve herkesi bağış yapmaya davet ettiğini ifade etti.