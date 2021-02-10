Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak 12 ŞUBAT KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ GELENEKTEN GELECEĞE KIZILAY KAN BAĞIŞI KAMPANYASI düzenlenecektir..

Mevcut durumda kan bileşeni stok seviyesi yeterli olmakla birlikte önümüzdeki süreçte önleyici sağlık politikaları doğrultusunda darboğaz yaşanabileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda kan bileşeni stok seviyesinin korunması gerekmektedir. Planlanan operasyonların ertelenme durumu oluşsa dahi tedavisinde düzenli olarak kan bileşeni kullanılan ihtiyaç sahiplerimiz için değerli kan bağışlarınız çok önemlidir

Toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde siz değerli kan bağışçılarımızı Türk Kızılay Kahramanmaraş Kan Bağışı Noktalarına davet ediyoruz.

Birlik olmanın tam zamanı.

COVİD-19 virüsü, kan bağışı işlemi ile size bulaşmaz. Türk Kızılay, diğer viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere bağışçılara hastalık bulaşına karşı tüm önlemlerini almıştır. Kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılan malzemeler tek kullanımlıktır. Yanı sıra, çalışanlarımız da genel hijyen kurallarının yanında gözlük, maske, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlarla çalışmaktadır.

En yakın Kan Bağışı Noktalarımız ;

KAHRAMANMARAŞ DEMOKRASİ MEYDANI ( KIBRIS MEYDANI )

TARİH: 11 – 12 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE – CUMA

SAAT : 10:00 – 17:00

#KanDostum İyilik Sensiz Olmaz