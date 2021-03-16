Kızılay Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz, Köse ailesini yalnız bırakmadı

Kızılay Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz, üç engelli annesi Asiye Köse’nin dileğini gerçekleştirdi!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 3 engelli çocuğu ile yaşam savaşı veren Asiye Köse,45 yaşındaki engelli kızı Yasemin’e hem bir anne hem de baba oldu.

Ömrünü engelli çocuklarına adayan Köse’nin tek isteği engelli kızı Yasemin’in bir tekerlekli sandalyesi olmasıydı!

Çağrıyı duyan Kızılay Dulkadiroğlu ilçe başkanlığı ekipleri Bağışçılar sayesinde Köse’nin yardım çığlığına kulak verdi!

Aileye tekerlekli sandalyenin yanı sıra maddi yardımdada bulunan Kızılay Dulkadiroğlu şube başkanlığı engelli olan Yasemin’in yaşadığı sağlık sorunları içinde hastaneden randevularını alarak tedavisini sağladı.

Evde engelli aracını annen Asiye Köse’ye teslim eden Kızılay Ekipleri mutluluk duyduklarını dile getirdi!

Kızılay Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz yaptığı açıklamada: ‘’ Bugün Türkoğlu ilçemiz Asiye ablamızın evindeyiz, üç engelli evladıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor, bazı bağışçılarımız, haberde Asiye ablamızın durumunu görmüş ve bize ulaşmışlardır, Asiye ablamıza yardım etmek istediler, biz de bu sebepten dolayı asiye ablamızı bulduk, eve ziyarette bulunarak, ihtiyaçlarını belirledik, tespit ettik eksiklerini giderdik, asiye ablamızın en çok istediği Kızı Yasemin’in bir tekerlekli sandalyesi olmasıydı, onu da temin ederek asiye ablamızın bir nebze de olsa sıkıntılarını çözdük, bağışçılarımızdan Allah razı olsun hayırlarını kabul etsin biz Kızılay Ekipleri olarak bir köprü görevi görüyoruz alan el ile veren eli buluşturmuş oluyoruz, Asiye ablamız gibi birçok eksiği olan vatandaşlarımızın yardımına koşmaktan gurur duyuyoruz teşekkür ederiz!’’ dedi.

Asiye Köse ise: ‘’Ben buradan Kızılay ekiplerine çok teşekkür ederim, onlardan Allah razı olsun sırtımdaki bir yükü biraz aldılar, tek isteğimiz üç engelli çocuğumdan birisi olan Yasemin’in tekerlekli sandalyesi olmasıydı. Allah herkesten razı olsun!’’ dedi!