Kızılay ekipleri, yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını unutmadı

Ekipler, karla kaplı arazilerde belirlenen noktalara çeşitli yiyecekler de bıraktı.





Bütün canlıların kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir, "Dağ başında aç, susuz ve donmak üzere olan köpeklerimizin yardımına da koşuyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz." diye konuştu.