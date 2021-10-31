‘Kızılay Haftası’ Kahramanmaraş’ta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da Kahramanmaraş genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.



Türk Kızılay, tüm illerde eş zamanlı olarak şube ve temsilcilikleri ve 170 binden fazla gönüllüsü aracılığıyla haftanın anlam ve önemini, Kızılaycılık kültürünü bu yılın teması olan “Gönüllülük” üzerinden anlatılıyor.



Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Müftülük meydanında başlayarak demokrasi meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.



Demokrasi meydanına gelen kızılay burada vatandaşlara ve gönüllülere çorba ikramında bulundu.



Program daha sonra hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.