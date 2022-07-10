Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı!

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanyada hayırseverlerin kurban vekâletlerini emanet alan Kızılay, bayram namazının ardından kesim işlemlerine de başladı.

Türkiye’de ve dünyanın üç kıtasındaki 28 ülkede kesim işlemlerini başlatan Kızılay ekipleri, yurt dışında kesimlerin hemen ardından, yurt içinde ise anlık ve kavurma konservesi olarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Şerefoğlu, Türk Kızılay’ı Olarak Kuzey Makedonya’da 1050 Tane kurbanımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız dedi.