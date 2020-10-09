Kızılay: Kan stoklarımız kritik seviyede

Salgın nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca Kızılay’ın kan stokları da hızla erimeye başladı.



Türk Kızılay Kan bağış Merkezi Müdürü Okan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kan bağışının düştüğünü belirterek, vatandaşlara kan bağışı yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.



“Vatandaşlarımızda Bu Endişe Var, Anlayışla Karşılıyoruz”





Kahramanmaraş’taki kan bağışı hakkında konuşan Kan bağış Merkezi Müdürü Okan Erdoğan,



“Her yerde olduğu gibi sokaktaki insan sayısının azalması ve insanların birçok şeyden kendini alıkoyması kan bağışını da etkiledi. Kan bağışı oranlarımızda ciddi bir düşüş yaşıyoruz, vatandaşımıza ulaşmakta ciddi bir zorluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kendi endişeleri var anlayışla karşılıyoruz ama merkez binamız olsun, Şelale Parkı önündeki kan alma otobüsümüz olsun, kan alma birimlerimiz olsun sürekli uygun kimyasallarla hijyenik olarak temizleniyor ve her bağışçımız için özel tek kullanımlık yatak örtülerimiz ve personelimiz de kendisini koruyucu ekipmanlarla koruduğu için bulaş ihtimali çok düşük ama vatandaşlarımızda bu endişe var, anlayışla karşılıyoruz. Hayat kurtarmak adına kan bağışının mecburen devam etmesi lazım, bunu sürekli olarak sağlamamız lazım, çünkü kan insan dışında herhangi bir şekilde üretilebilecek sıvı değil ve hastanede hayat memat meselesi olabiliyor” diye konuştu.