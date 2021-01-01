Kızılay polis ekiplerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı!
Kahramanmaraş Kızılay Şubesi ve Genç Kızılay Şubesi yeni yılda polis ekiplerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2021, 11:02 01.01.2021, 11:09
Genç Kızılay Şubesi denetim noktalarındaki polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulundu.
Halkın huzuru ve güveni için canla başla mücadele eden polis ekiplerini ve pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanları yeni yıla nöbet başında girerken Genç Kızılay onları yalnız bırakmadı.
Çorba ikramında bulunan Genç Kızılay Şubesi yeni yıla pandemi döneminin kahramanları ile girdi.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Bal yeni yılın sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum dedi.
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