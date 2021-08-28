Kızılay vatandaşlara aşure dağıttı
Müge Anlı Ve Dostları Mobil Aşevi’nde dağıtımı yapılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2021, 14:26 28.08.2021, 14:32
Türk Kızılay’ı bu Muharrem ayında da vatandaşlara aşure dağıttı.
Türkiye’nin her bölgesinde Kızılaycılar tarafından pişirilen aşureler yüzbinlerce vatandaşın ağzını tatlandırdı.
Toplumun her kesimine yardım elini uzatan, hassasiyetlerini gözeten Türk Kızılay’ı, yine bir fark yaratarak hemen her ilde aşure dağıttı.
Bunlarda biride Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi oldu.
Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi gönüllüleriyle hazırladığı aşureyi cami çıkışında vatandaşlara ikram etti.
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