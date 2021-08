Kızılay vatandaşlara aşure dağıttı

Türk Kızılay’ı bu Muharrem ayında da vatandaşlara aşure dağıttı.

Türkiye’nin her bölgesinde Kızılaycılar tarafından pişirilen aşureler yüzbinlerce vatandaşın ağzını tatlandırdı.



Toplumun her kesimine yardım elini uzatan, hassasiyetlerini gözeten Türk Kızılay’ı, yine bir fark yaratarak hemen her ilde aşure dağıttı.

Bunlarda biride Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi oldu.

Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi gönüllüleriyle hazırladığı aşureyi cami çıkışında vatandaşlara ikram etti.