Kızılay’dan Aksu TV’ye Çalışan Gazeteciler günü ziyareti!

Bu kapsamda Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Bal, Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aksu Tv Haber Müdürü Murat Eğridağ nezdinde bütün çalışanların 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutlayarak onlara kolaylıklar diledi.

Bura bir açıklama yapan Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu hep beraber doğru haber ve doğru yolda olmanın sevinci yaşadıklarını belirtti.

Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Bal'da kent genelinde 27 farklı noktada uygulanacak olan Afet Okur Yazarlığı Projesiyle ilgili bilgiler verdi.