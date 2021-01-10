Kızılay'dan Kahramanmaraş 'a teşekkür!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, kampanyaya destek veren tüm siyasetçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız STK temsilcilerimize ve vatandaşlarımız teşekkür ederiz dedi.

Her zaman kan ihtiyacının olduğunu belirten Şerefoğlu, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.