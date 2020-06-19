Kızılay’dan KSÜ Öğrencilerine gıda ve hijyen paketi desteği!

Destek paketleri KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite üst yönetimi, Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, Kızılay gönüllüleri ve öğrencilerin katılımıyla Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen törenle öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye'nin de bütün dünya ile birlikte Covid 19 pandemi sürecini yaşadığını belirten Rektör Can, “Ülke olarak salgını en az zararla atlatmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın öncülüğünde devlet ve millet olarak büyük bir mücadele verdik. Bizde üniversitemiz ve üniversitemiz hastanesi olarak insanımıza sağlık, eğitim, danışmanlık, teşhis ve tedavi hizmetini en iyi şekilde ulaştırmak için gayret ettik. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ve Kızılay büyük bir özveriyle hizmet verdiler. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“KSÜ olarak tüm kurumlarla yoğun, etkili ve işlevsel işbirliklerimiz var.” diyen Rektör Can, “Kızılay’la da işbirliğimiz gerçekten en üst düzeyde. Türkiye’de çok az üniversitede bulunan giysi bankasını Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesiyle birlikte öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra geçen yıl Kızılay aracılığıyla 53 öğrencimize 10 ay boyunca burs desteği sağladık. İnşallah bu yıl da Kızılay’dan burs desteği bekliyoruz. Ayrıca pandemi sürecinde üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Giysi ve hijyen malzemelerinden oluşan destek paketinin ağırlıklı olarak yabancı uyruklu olmak üzere KSÜ öğrencilerine dağıtıldığını belirten Rektör Can, “Üniversitemizde 60 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 yabancı uyruklu misafir öğrencimiz var. Biz bütün öğrencilerimizi ailelerinin emaneti olarak görüyoruz. Onların mutluluğu, huzuru ve sağlığı bizim için önemli.” dedi.

Yabancı uyruklu öğrencilere seslenen Rektör Can, “İnşallah mezun olduktan sonra da sizlerle iletişim kurmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki burada en kaliteli eğitimi alın. Ülkelerinize en iyi şekilde hizmet edin. Sizler ülkelerinizde bu ülkeyi ve üniversiteyi temsil edeceksiniz, ülkeleriniz faydalı bireyler olarak yetişmeniz için gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu da kısa bir konuşma gerçekleştirerek gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketlerinin öğrencilere ulaştırılması konusunda destek veren Rektör Can ve KSÜ yöneticilerine teşekkür etti. İlk etapta 100 öğrenciye destek paketi dağıtılacağını belirten Başkan Şerefoğlu, ihtiyaç duyulması halinde Kızılay olarak öğrencilere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.