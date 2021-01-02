Kızılay’ın çağrısına kulak verdiler!

Genç Kızılay'ın çağrısı üzerine harekete geçen Bir Tebessüme Değer Derneği ve Yusuflar Mahallesi sakinleri Kızılay Kan Merkezine gelerek kan verdiler.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yusuflar Mahallesi muhtar azası Enver Taş mahalle sakinleri ile kan bağışında bulunduklarını belirtti.

Bir Tebessüme Değer Derneği Kurucusu Fatih Akpınar ise Kızılay'ın çağrısının üzere harekete geçtiklerini dile getirdi.