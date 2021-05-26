Kızılseki içme suyu çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Kızılseki Mahallesinde KASKİ ekiplerinin özverili çalışmalarının ardından ilave içme suyu çalışmaları kapsamında sondaj kuyusu açılarak, 2.300 metre terfi ve isale hattı, 15 tonluk biriktirme deposu yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulmuştur. Yapılan çalışmalardan dolayı Mahalle Muhtarı Ejder Akpınar Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve KASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. ​