Klima bakımı ihmale gelmez!

Hem yaz sıcaklarından hem de kış soğuğundan koruyan bir cihaz olarak özellikle evlerde konfor sağlayan klimaların düzenli olarak bakımlarının yapılması şart, uzmanlar göre daha uzun süreli ve daha performanslı kullanılması için klima bakımn büyük bir önem taşıyor.



Peki, klima bakımı ne zaman yapılmalı ve kimlere yaptırılmalı?



