Klinik Psikolog Özge Özger Zabun, Güne Başlarken’e konuk oldu!
KİPAŞ eğitim kurumları rehber öğretmeni aynı zamandan Klinik Psikolog Özge Özger Zabun Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 17:17 24.06.2020, 17:59
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Burada kovid-19’un öğrenciler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
KİPAŞ Eğitim Kurumları rehber öğretmeni Klinik Psikolog Özge Özger Zabun süreçten kaynaklı olarak öğrencileri psikolojik destek alıp almamaları konusunda da izleyicilerle paylaştı.
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|P
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|30
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|P
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|68
|2. Real Madrid
|30
|65
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|31
|55
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|43
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