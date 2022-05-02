KMAGC Başkanı Kuzu’dan Ramazan Bayramı Mesajı

KMAGC Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı mesajında “On bir ayın sultanını geride bırakırken, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tüm İslam aleminin bu Ramazan Bayramı’nda yardımlaşma, dostluk, birlik ve beraberlik duygularla buluşturması temennisinde bulunan KMAGC Başkanı Kuzu, “Ramazan Bayramı’na bir daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken dostluk, yardımlaşma, birlik, beraberlik gibi gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak duygularda buluşturmaktadır. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam aleminde özel bir yere sahiptir” diye konuştu.

“Dostluğumuzun ve Kardeşliğimizin Pekişmesini Temenni Ediyorum”

Halkın bu özel günlerde kardeşliğin ve dostluğun pekiştirilmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kuzu, şunları dile getirdi: “Yüce Dinimizin, rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelediği 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. Bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum.”