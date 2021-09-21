KMAGC'nin yeni Başkanı Serkan Ercüment Kuzu oldu
Genel kurul yapan Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Derneği (KMACGC) 'nin yeni başkanı Serkan Ercüment Kuzu oldu
Tes-iş sendikası Kahramanmaraş il başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen kongrede 3 aday yarıştı. Yapılan oylama sonucu 40 geçerli oyun 17’sini alan Serkan Ercümet Kuzu Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin yeni başkanı seçildi. Mevcut başkan İbrahim Baykut ise 13 oy alırken, diğer başkan adayı Zeki Demir ise 10 oy aldı. Seçimde 3 oy ise geçersiz sayıldı.
İşte Serkan Ercümet Kuzu’nun yönetim listesi;
1- Serkan Ercüment Kuzu
2- Ali Keklik
3- İlker Kamber Apaydın
4- Murat Baltacı
5- Atilla Şakacı
6- Emre Kaplan
7- Kerem Açıkgöz
8- Lokman Başçıl
9- Ömer Faruk Çerko
Kongre sonrası açıklamalarda bulunan dernek başkanı Serkan Ercüment Kuzu, “Bu süreçten sonra ben sadece bana oy veren 17 kişinin başkanı değilim, tüm dernek üyelerimizin başkanıyım. Bir ve bütün halinde ayrıştırmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.”dedi. “İstişareye önem vereceğiz” Üyelere yönelik projelere önem vereceklerini kaydeden Başkan Kuzu şunları söyledi , “Dernek seçimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildik. Güzel bir seçim süreci geçirdik. İyi çalıştık, işimizi şansa bırakmadık. Dernek üyelerimize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyin daha güzel olması ve daha iyi olması için gayret edeceğiz. İstişareye önem vereceğiz. Bu süreçten sonra ben sadece bana oy veren 17 kişinin başkanı değilim, tüm dernek üyelerimizin başkanıyım. Bir ve bütün halinde ayrıştırmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üyelerimize yönelik projeler üreteceğiz. Derneğimiz adına güzel günleri birlikte göreceğiz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen üyelerimize ve gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:11
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Barcelona
|4
|8
|8. Osasuna
|5
|8
|9. Mallorca
|5
|8
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|5
|3
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0