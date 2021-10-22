KMAGC’den Sert Açıklama!

Gazeteci toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde tutandır. Tutmalıdır da. Çünkü gazeteci kamu hizmeti yapar. Topluma örnek olmalı, önde gitmeli ve topluma yön veren olmalıdır.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 22:36
KMAGC’den Sert Açıklama!

Kalemini doğrular için kullanmalı, asla silah olarak görmemelidir. Gazetecilik etik kuralları içerisinde yapılmalıdır. Gazeteci kılığına girmiş ancak gazetecilikle uzaktan yakından alakası olmayan kişiler, bu topluma ve hakkıyla gazetecilik yapan insanlara zarar vermektedir.

Kendini gazeteci sanan bazı kişiler bu şehrin iş adamlarına, siyasetçilerine, amirine, memuruna kısacası her ferdine şantaj yapamaz. Biz gazeteciler bu müptezellere asla izin vermeyeceğiz.

Gazetenin birinde iki satır yazı yazmakla gazeteci olunmaz.

İnternet sitesinde iki satır yazı yazmakla da hiç gazeteci olunmaz.

Gazetecilik dik duruş gerektirir.

Onur ve gurur gerektirir.

Başta Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kentimizin önde gelen yöneticilerine sesleniyoruz. Lütfen bu olaylara artık dur deyin!

Biz Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti (KMAGC) olarak bu tür gazeteci kılığına girmiş kişilerin karşısındayız ve bu şahısların bu piyasadan silinmesi için de gerekli desteği vermeye hazırız.

Kendini gazeteci sanan 3 -5 çapulcuya meydanı bırakmayacağız!

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti

#KMAGC #Emniyet Müdürlüğü #AksuTV #AksuTVHaber
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