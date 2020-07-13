KMBB Karadede Yayla Yolunu iyileştiriyor
Yol yapım ve onarım çalışmalarına il genelinde devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan İlçesinde Bakış Mahallesi sınırları içerisinde 12 km’lik Karadede Yayla Yolu’nda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2020, 15:52
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi turizme kazandırmak adına ulaşım sorunu olan yaylalarda yol açma ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KMBB Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Elbistan İlçesinde Bakış Mahallesi sınırları içerisinde kalan 12 km. uzunluğundaki Karadede Yayla yolunda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin kullandığı bu yolun iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ulaşımı daha da rahatlatacak.
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