KMBB Menderes Mahallesine sıcak asfalt seriyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarında sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2020, 19:16
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına il genelinde grup yollarının yanı sıra ilçe merkezlerinde de devam ediyor.
KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi, Menderes Mahallesi 19. Caddede ve bu caddede bağlantı yollarında 2 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğinde sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Ekipler ilçe merkezlerinde gerçekleştirdikleri sıcak asfalt kaplama çalışmaları ile ulaşımın daha rahat ve konforlu hale getirmek için çalışıyorlar.
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