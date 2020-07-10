KMBB şehir genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde 60 ayrı yerleşim alanında yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 10.07.2020, 11:59 11.07.2020, 19:16
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KMBB şehir genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor
KMBB şehir genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor
KMBB şehir genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda sıcak asfalt, sathi kaplama, köprü yapımı, filler serimi, bordür ve parke döşeme işleri büyük bir titizlikle yürütülüyor.

KMBB ekipleri Afşin İlçesinde; Tatlar-Koçovası Grup Yolunda asfalt yama, Hurman Mahallesinde filler nakli ve serimi, Sevin Mahallesinde Binboğa Yayla Yolu yapımı, Ortaklı Mahallesinde büz atımı, Hüyüklü Mahallesinde arazi yolu reglaj çalışması ve Tanır Mahallesinde malzeme sökümü çalışmalarını yürütüyor.

Andırın İlçesinde; Yeşilyurt Baraj Yolunda büz atımı, Erenler Mahallesinde astar atımı, Anacık Mahallesinde şarampol dolgu çalışması, Çiçekli Mahallesinde malzeme çekimi, Çiğşar Mahallesinde malzeme serimi ve Köklü Mahallesinde asfalt çalışmalarını devam ediyor.

Çağlayancerit İlçesinde; Kale Mahallesinde parke döşeme ve yol genişletme, Bozlar Mahallesinde köprü yapımı devam ediyor.

Dulkadiroğlu İlçesinde; Bayazıtlı ve Aslanbey Mahallelerinde bordür ve parke döşemesi, Baydemirli Mahallesinde şarampol yol bakımı, Kozludere Mahallesi ve sanayi bölgesinde hafriyat alımı,Kuzucak ve Karamanlı Mahallelerinde filler serme ve sıkıştırma çalışması, Baydemirli Grup Yolunda asfalt yama, Abbaslar-Demirciler Grup Yolunda sathi asfalt kaplama çalışmaları sürüyor.

Elbistan İlçesinde; Bakış, Karahasanuşağı ve Tapkıran Mahallelerinde yayla yolu yapımı, Balıkçıl Mahallesinde asfalt yama, Kışla-Kalaycık Grup Yolunda filler serim ve sıkıştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekinözü ilçesinde Çiftlik-Ambar Grup yolunda sathi kaplama, İçmeler bölgesinde bazalt döşeme çalışmaları sürüyor.

Göksun İlçesinde; çevre duvarı yapımı, Kınıkkoz Mahallesinde parke döşeme, Değirmendere Mahallesinde köprü yapımı, Güldağı Mahallesinde yol iyileştirme, Yantepe Mahallesinde filler serim ve sıkıştırma, Kanlıkavak Mahallesinde arazi yolu reglaj çalışması, Kınıkkoz Mahallesinde Grup yolu sathi asfalt kaplama zemin hazırlığı, Soğukpınar Mahallesinde asfalt alt hazırlığı ve Hoğtaş-Kazandere Grup Yolunda asfalt yama çalışmaları yürütülüyor.

Nurhak İlçesinde; Biçim Mahallesinde yol genişletme ve dolgu çalışması, Kullar-Sırıklı Mahallesinde yayla yolu çalışması yapılıyor.

Onikişubat İlçesinde; Malik Ejder Mahallesinde bakım işi, Beşnisan Mahallesinde kaplama çalışması, Bulutoğlu Grup Yolunda asfalt yama çalışması, Kümperli-Çağırgan-Gölpınar-Sadıklı Grup Yolu ve Büyüksır Dağobası yolunda şarampol bakımı, Büyüksır Yolunda heyelan temizleme, İsmailli Mahallesinde büz atımı, Kapukaya Mahallesinde filler serimi,

Ilıca Mahallesinde malzemeli bakım, Hacıbudak Mahallesinde şarampol bakımı titizlikle yürütülüyor.

Pazarcık İlçesinde; Evri Mahallesinde parke çalışması, Taşdemir Mahallesi yolunda malzemeli bakım çalışmaları sürüyor.

Türkoğlu İlçesinde; Dedeler Mahallesinde parke yol çalışması, Mahir Ünal Caddesinde genişletme ve dolgu çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

KMBB ekipleri il genelinde çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #yol yapım #onarım ve bakım çalışmaları
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