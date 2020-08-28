KMBB yol çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Bertiz Mahallelerini sağlık turizm merkezleri olarak bilinen Ekinözü ve Ilıca’ya bağlayan Karamanlı Yolunda çalışmalara gece gündüz devam ediyor.

Ekipler Bertiz Mahallelerini Ilıca Mahallesi ve Ekinözü İlçesine bağlayan yolun geri kalan 8 kilometrelik kısmında filler serim ve sıkıştırma çalışmalarının ardından sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Sathi kaplama çalışmalarının tamamlanması ile Bertiz Mahallelerinin Zeytin Ilıcası Kaplıcaları’na ve Ekinözü İçmeleri’ne ulaşımı daha rahat ve konforlu hale gelecek.