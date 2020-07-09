KMBB yol çalışmalarını sürdürüyor!

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Elbistan ilçesi Elmalı - Körücek - Kalaycık grup yolunda gerçekleştirdiği çalışmalara ara vermiyor.

Kahramanmaraş’ın her ilçesinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri Elbistan ilçesi Elmalı - Körücek - Kalaycık grup yolunda altyapı iyileştirme ve asfalt öncesi temel çalışmaları yapmaktadır. Büyükşehir ekipleri, 14 km ve 7 metre ortalama yol platformuna sahip grup yolunda yapılan temel çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını ve asfalt serim faaliyetlerine geçileceğini belirtti.